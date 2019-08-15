На території Кремля виявили авіабомбу

Під час проведення земельних робіт на території Кремля була виявлена авіаційна бомба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, авіабомба, ймовірно, часів Другої світової.

"Сьогодні при виробництві ремонтно-будівельних робіт була знайдена авіаційна бомба - по всій видимості, часів Другої світової війни", - заявив комендант Кремля генерал-лейтенант Сергій Хлєбніков.

За його словами, знахідка була зроблена в Тайницком саду, де проводилися роботи з укріплення ґрунту.

"Всі необхідні заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки на території Московського Кремля, були виконані. У Кремлі все спокійно. Цей предмет вивезений з території Кремля і буде підданий ліквідації", - зазначив Хлєбніков.

Зазначимо, знайдена бомба пролежала на території Кремля більше 70 років. В останній раз німецькі солдати бомбили Кремль в 1942 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що літак виконував рейс Париж - Ібіца, іспанської авіакомпанії Vueling, здійснив екстрену посадку в аеропорту Ель-Прат міста Барселони з-за повідомлення про знаходиться на борту бомбу. Інформацію про знаходження на борту літака бомби повідомили служби безпеки аеропорту Шарль-де-Голль " у Парижі.

Крім того, поліція Великобританії повідомила про виявленні мініатюрних саморобних вибухових пристроїв в двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі. Бомби були знайдені в аеропортах Хітроу, Лондон-сіті і на столичному вокзалі Ватерлоо.