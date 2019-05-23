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У Барселоні літак екстрено сів через бомбу

Новини » Надзвичайні події    23.05.2019 - 22:14
У Барселоні літак екстрено сів через бомбу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Літак і багаж пасажирів перевірили, інформація про бомбу була помилковою

Літак, який виконував рейс Париж - Ібіца іспанської авіакомпанії Vueling, здійснив екстрену посадку в аеропорту Ель-Прат міста Барселони через повідомлення про знаходиться на борту бомбу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periódico.

Інформацію про знаходження на борту літака бомби повідомили служби безпеки аеропорту Шарль-де-Голль " у Парижі. Дотримуючись інструкцій, командир лайнера зробив зупинку в Барселоні, де у перевізника розташовані операційні бази.

Літак приземлився в 14:00 за місцевим часом. Літак і багаж пасажирів, оглянули співробітники Цивільної гвардії Іспанії. Вони заявили, що інформація про бомбу була помилковою. Пасажирів відправили на іншим літаком тієї ж авіакомпанії, що летів на Ібіцу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії літак Scoot, на борту якого перебував 161 пасажир, був змушений здійснити екстрену посадку через диму на борту. Дим у салоні літака помітив пілот, тому прийняв рішення терміново посадити лайнер. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також літак авіакомпанії Transavia, що прямував з Парижа в Туніс, був перенаправлений в аеропорт Ніцци з-за агресивного поводження одного з пасажирів. В ході польоту громадянин Тунісу почав голосно молитися, а також напав на бортпровідника.

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