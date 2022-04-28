У Кремлі хочуть створити на території України "Южную Русь", - ЗМІ
У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під такою назвою на захоплених російською армією українських територіях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свободи "Схеми".
Про плани "заснування нової держави" у відповідь на "терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини» йдеться у перехопленому документі. Він має назву "Манифест Южнорусского народного Собора".
Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії "Єдина Росія". Дата створення "маніфесту" - 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах Російської Федерації.
Головною метою "Южной Руси" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини". І анонсують проведення "всенародного референдуму".
"Ми визнаємо свободу та право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава Південна Русь також після перехідного періоду існуватиме і діятиме на основі загального, відкритого для спостерігачів усіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", - йдеться у тексті "маніфесту".
При цьому у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується "утворити" "Южную Русь".
Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Луганщини окупанти намагаються створити ілюзію «нормального життя», змушуючи дітей ходити до навчальних закладів, де освіта відбувається за російською програмою.
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