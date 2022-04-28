У Кремлі хочуть створити на території України "Южную Русь", - ЗМІ

У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під такою назвою на захоплених російською армією українських територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свободи " Схеми ".

Про плани "заснування нової держави" у відповідь на "терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини» йдеться у перехопленому документі. Він має назву "Манифест Южнорусского народного Собора".

Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії "Єдина Росія". Дата створення "маніфесту" - 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах Російської Федерації.

Головною метою "Южной Руси" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини". І анонсують проведення "всенародного референдуму".

"Ми визнаємо свободу та право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава Південна Русь також після перехідного періоду існуватиме і діятиме на основі загального, відкритого для спостерігачів усіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", - йдеться у тексті "маніфесту".

При цьому у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується "утворити" "Южную Русь".