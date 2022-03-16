У Кремлі відповіли Байдену на слова в адресу Путіна

"Вважаємо неприпустимою та непробачною таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні на запитання журналіста, чи вважає Байден Путіна військовим злочинцем американський президент відповів: "він (Путін - ред.) військовий злочинець".

Варто зазначити, що це перша така заява з вуст американського лідера від початку російського вторгнення в Україну.

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