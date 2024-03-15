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Кремль собирает "голоса" за Путина среди погибших на войне оккупантов, - ГУР

Фото: Кремль собирает "голоса" за Путина среди погибших на войне окупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль собирает голоса за диктатора Владимира Путина на так называемых "выборах" президента РФ среди оккупационных войск. При этом к "голосам" планируют добавить погибших на войне солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По данным разведки, Минобороны РФ разрешило воюющим в Украине оккупантам голосовать за Путина, даже не появляясь на "избирательные участки". Это значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачи по фальсификации результатов.

При этом захватчикам не нужен даже паспорт или военный билет на "голосовании", достаточно фотокопии документов.

ГУР отмечает, что Кремль собирается добавить и "мертвые души" к так называемым "выборам".

"В частности, к числу "проголосовавших" лиц наряду с имеющимися военнослужащими планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен", - говорится в сообщении.

Учитывая российские потери в Украине, количество тех, кто таким образом "поддержит" Путина может оказаться достаточно значительным.

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах" президента РФ. Украинцев предупредили о возможных провокациях россиян в период "голосования".

Больше о том, как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы" - читайте в материале РБК-Украина.

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