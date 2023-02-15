Кремль оставляет своей целью захватить Киев и всю Украину, - Резников

Руководство России оставляет неизменным свою цель захватить Киев и, в конце концов, всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова во время Kyiv Jewish Forum .

"Стратегическая цель Кремля неизменна - захватить Киев и всю Украину. Однако у них нет ресурсов. Поэтому их тактическая цель - захватить Луганскую и Донецкую области и требовать переговоров”, - заявил Резников.

По его словам, линия фронта с врагом сейчас составляет около 2500 км. Активные боевые действия продолжаются на востоке и юге Украины, в том числе россияне увеличивают давление по линии от севера Луганщины до Угледара Донецкой области.

"Огромные ресурсы сконцентрированы против наших защитников в районе Бахмута. Идут тяжелые бои. Враг несет огромные потери. Наши воины героически и мастерски держат оборону. К сожалению, у нас тоже есть потери. Поэтому Силам обороны Украины, всем нашим защитникам и защитницам, нужна максимальная поддержка", - сказал министр обороны.

По данным Резникова, в ближайшие месяцы ожидается нарастание давления со стороны России. Все это время Кремль не прекращал скрытую мобилизацию, но сейчас, чтобы заместить потери и устроить очередное нашествие, россияне могут публично объявить новую волну.

Министр обороны Украины также убежден, что партнеры готовы поддерживать Украину на длинной дистанции. Он также надеется на изменение позиции нескольких государств: например Швейцарии, которая сейчас запрещает поставки боеприпасов для немецких систем "Гепард".

"Нам важно, чтобы решения принимались быстро, а оружие и боеприпасы предоставлялись в достаточном количестве", - добавил Резников.