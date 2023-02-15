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Кремль оставляет своей целью захватить Киев и всю Украину, - Резников

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Среда 15 февраля 2023 17:25
Кремль оставляет своей целью захватить Киев и всю Украину, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Руководство России оставляет неизменным свою цель захватить Киев и, в конце концов, всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова во время Kyiv Jewish Forum.

"Стратегическая цель Кремля неизменна - захватить Киев и всю Украину. Однако у них нет ресурсов. Поэтому их тактическая цель - захватить Луганскую и Донецкую области и требовать переговоров”, - заявил Резников.

По его словам, линия фронта с врагом сейчас составляет около 2500 км. Активные боевые действия продолжаются на востоке и юге Украины, в том числе россияне увеличивают давление по линии от севера Луганщины до Угледара Донецкой области.

"Огромные ресурсы сконцентрированы против наших защитников в районе Бахмута. Идут тяжелые бои. Враг несет огромные потери. Наши воины героически и мастерски держат оборону. К сожалению, у нас тоже есть потери. Поэтому Силам обороны Украины, всем нашим защитникам и защитницам, нужна максимальная поддержка", - сказал министр обороны.

По данным Резникова, в ближайшие месяцы ожидается нарастание давления со стороны России. Все это время Кремль не прекращал скрытую мобилизацию, но сейчас, чтобы заместить потери и устроить очередное нашествие, россияне могут публично объявить новую волну.

Министр обороны Украины также убежден, что партнеры готовы поддерживать Украину на длинной дистанции. Он также надеется на изменение позиции нескольких государств: например Швейцарии, которая сейчас запрещает поставки боеприпасов для немецких систем "Гепард".

"Нам важно, чтобы решения принимались быстро, а оружие и боеприпасы предоставлялись в достаточном количестве", - добавил Резников.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

Во время форума экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, несмотря на определенные задержки в принятии решений, объемы военной помощи Украине со стороны США превосходят ожидания скептиков.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.

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Алексей Резников Кремль Вторжение России в Украину
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