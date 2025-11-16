ua en ru
Кремль закручивает гайки? У россиян начались массовые перебои с интернетом

Москва, Воскресенье 16 ноября 2025 16:41
Кремль закручивает гайки? У россиян начались массовые перебои с интернетом Фото: в России жалуются на перебои с проводным интернетом (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Не менее 10 регионов Российской Федерации испытывают проблемы с проводным интернетом. Причем связь пропала не полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Сообщается, что проблемы начались накануне 15 ноября, когда интернет пропал во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. В последнем регионе сбой произошел якобы из-за поврежденного магистрального канала.

Затем интернет пропал в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и частично в Краснодарском крае. Примечательно, что у пользователей работали сайты из так называемого "белого списка".

А ночью и утром 16 ноября начались проблемы в Марий Эл, Удмуртии, Амурской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Челябинской областях.

Власти могут специально ограничивать интернет

Профильные ресурсы отмечают, что характер сбоев не похож на обычные обрывы сетей. Дело в том, что избирательность доступа с сохранением "белого списка" является одним из сценариев по закону о так называемом "суверенном Рунете".

Пока неясно, был ли сбой результатом неудачных учений по "изоляции" сети, централизованной команды на фильтрацию или же масштабной поломкой оборудования.

Российские СМИ отмечают, что проблемы с интернетом начались после того, как Владимир Путин провел Совбез по теме "противодействия нарушениям", которые совершаются в интернете. Незадолго до этого Роскомнадзор получил право отключать Рунет от мирового интернета и блокировать любые сайты.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала глушить мобильный интернет "до конца СВО", первым городом стал Ульяновск.

Кроме того, российские власти решили ввести 24-часовой "период охлаждения", во время которого не будут работать мобильный интернет и SMS. Такая мера будет действовать для абонентов, которые возвращаются из-за границы.

