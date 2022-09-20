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У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 06:49
У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Призывы "ДНР" и "ЛНР" к Кремлю о немедленном проведении "референдума" об аннексии говорит о панике марионеточных режимов на фоне контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские силы не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, аннексия заявленных территорий приведет к аннексии Россией территорий, которые, по определению Кремля, будут частично "оккупированы" законными украинскими властями.

У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW

Украинские удары по аннексированному Россией Крыму ясно демонстрируют, что они не вызывают автоматического ответа России против НАТО.

У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW

Остается очень неясным, готов ли президент России Владимир Путин поставить себя в безвыходное положение ради сомнительной выгоды от того, что ему будет легче угрожать НАТО или Украине эскалацией, которую он вряд ли проведет на данном этапе войны, отмечают аналитики.

У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW

У российского руководства заканчиваются способы попытаться остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол.

У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW

Кремль может полагать, что частичная аннексия может привести к вербовке дополнительных сил как внутри России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW

Российские силы отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы из всех возможных источников, чтобы пополнить свои сильно ослабленные и деморализованные подразделения, но оказались неспособными создать значительную боевую мощь.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Северное контрнаступление Украины вызывает панику у марионеточных сил "ЛДНР".
  • Украинские успехи в контрнаступлении подрывают боевой дух российских подразделений, которые до вторжения считались элитными.
  • Украинские силы, вероятно, продолжают ограниченные и локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка.
  • Российские войска продолжали наземные атаки южнее Бахмута.
  • Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным, транспортным и тыловым объектам в Херсонской области.
  • Украинские и российские источники определили три района активности 19 сентября: к северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и на севере Херсонской области в районе Ольхина.
  • Размер добровольческих отрядов, которые может создать Россия, вероятно, уменьшается.

Напомним, как заявили в Офисе президента, любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не что иное как фикция. Они не повлияют на политику Украины и международного сообщества.

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