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Кремль вніс Каспарова і Ходорковського в список "іноземних агентів"

Фото: у Росії внесли до реєстру "іноагентів" Каспарова і Ходорковського
Автор: Роман Мирончук

У Російській Федерації "іноземними агентами" оголосили політичних емігрантів Гаррі Каспарова і Михайла Ходорковського.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Міністерство юстиції Росії.

Каспаров і Ходорковський потрапили до списку фізичних осіб-"іноагентів" за "здійснення політичної діяльності". У відомстві зазначили, що Ходорковський пов'язаний з Україною, а Каспаров - ще й з американським фондом Human Rights Foundation.

Зазначимо, що в списку фізосіб-"іноагентів" знаходиться семеро осіб. Крім Каспарова і Ходорковського, в нього також внесли тележурналістів Євгена Кисельова і Матвія Ганапольського, соратника Олексія Навального Леоніда Волкова, політика Володимира Кара-Мурза, який знаходиться в РФ під судом, і репера Алішера Моргенштерна.

Нагадаємо, в Росії в кінці березня видання Deutsche Welle додали до реєстру "іноземних агентів".

Ми також писали про те, що президент РФ Володимир Путін схвалив штрафи для ЗМІ, які не вказують статус "іноагентів" при цитуванні.

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Гарри КаспаровМихайло Ходорковський