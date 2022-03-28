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Москва внесла видання Deutsche Welle до реєстру "іноагентів"

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Москва, Понеділок 28 березня 2022 14:17
Москва внесла видання Deutsche Welle до реєстру "іноагентів" Фото: Deutsche Welle (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

У понеділок, 28 березня, на сайті Міністерства юстиції Росії з'явився запис про внесення видання Deutsche Welle до реєстру "іноагентів". При цьому діяльність видання в РФ була припинена ще на початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle, мовлення якої в Росії було заборонено на початку лютого, внесена до списку ЗМІ, що виконують функції "іноземного агента", на сайті Міністерства юстиції РФ.

3 лютого мовлення видання було заборонено на території Росії. Це стало запобіжним заходом на заборону діяльності російського пропагандистського каналу RT на території Німеччини.

Після початку війни в Україні і вступу в РФ в силу закону, що передбачає кримінальне покарання за інше, ніж офіційна точка зору висвітлення військових дій російської армії, роботу в Росії припинили багато провідних іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше Командувач ЗСУ Залужний відреагував на російські фейки.

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