Кремль втручався у вибори в Німеччині, - розслідування

Представники Державної думи та адміністрації президента Росії брали участь у втручанні в парламентські вибори в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування BBC, ZDF, Der Spiegel і La Repubblica.

Повідомляється, що представники російської влади розробляли стратегію перемоги на виборах в німецький парламент для кандидата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмайєра. Зокрема, у квітні 2017 року помічник депутата від "Єдиної Росії" Віктора Шрейдера Петро Премьяк написав лист чиновникам АП, в якому описав методи роботи на виборах у Німеччині. Адресатами листи були начальник управління АП Росії з зовнішньої політики Олександр Манжосін і начальник департаменту Управління президента із зовнішньої політики Сергій Соколов.

Також повідомляється, що до листа було прикріплено документ під назвою "Зовнішньополітична діяльність команди", в якому йшлося про "організації мітингів, пікетів та інших протестних акцій в країнах ЄС, спрямованих на дискредитацію подій чи осіб, що протистоять зовнішньополітичним трендам РФ". Також в кінці документа є розділ, де називалося ім'я Маркуса Фронмайєра, якого слід підтримувати на виборах у парламент.

"У Бундестазі буде свій, абсолютно підконтрольний депутат", - говорилося в документі.

Зазначимо, що на виборах "Альтернатива для Німеччини" отримала 12,6% голосів, що стало третім результатом. Вона також сформувала в Бундестазі фракцію з 94 депутатів.

Нагадаємо, раніше прокуратура Німеччини відкрила справу стосовно співголови партії "Альтернатива для Німеччини" Аліси Вейдель за підозрою в отриманні незаконної пожертви.

Служба безпеки України повідомила, що напередодні виборів в Україні в соціальних мережах активізувалися спецслужби Російської Федерації.