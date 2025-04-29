Кремль ответил на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии

Сроки перемирия

Напомним 28 апреля Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая. Он хочет, чтобы в это время были остановлены все боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней может дать основу для реальной дипломатии.

"Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь. Чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем мир считает, что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не несколько дней, чтобы потом снова убивать", - отметил он.

Кроме того, пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет постоянного мира, а не перемирия на несколько дней.

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