ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Кремль отдает Мариуполь "Ахмату" в обмен на лояльность Кадырова, - "АТЭШ"

Мариуполь, Суббота 17 января 2026 08:24
UA EN RU
Кремль отдает Мариуполь "Ахмату" в обмен на лояльность Кадырова, - "АТЭШ" Иллюстративное фото: Кремль отдает ресурсы Мариуполя на откуп "Ахмату" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Кремль планирует передать оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полный контроль чеченских группировок "Ахмат" в обмен на сохранение лояльности главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Ахмат" усиливает присутствие в Мариуполе

По данным подполья, в Мариуполь уже завозят дополнительные подразделения "Ахмата". Их ключевой задачей является окончательная монополизация контроля над местными ресурсами и усиление влияния Грозного на оккупированной территории.

Основной интерес чеченских формирований сосредоточен на промышленном потенциале разрушенного города.

"С разрешения Кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборационистов во внимание не принимаются", - пишут партизаны.

Игнорирование интересов местных жителей

Как отмечают в "АТЕШ", интересы местного населения, а также рядовых российских коллаборационистов при принятии этих решений не учитываются. Город рассматривается исключительно как ресурсная база.

Жители Мариуполя все чаще замечают на улицах большое количество военных кавказской внешности с шевронами "Ахмата". Они передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков или с поддельными номерами.

Демонстрация безнаказанности

По данным подполья, такое демонстративное поведение свидетельствует об ощущении полной безнаказанности и статуса новых "хозяев" региона.

"Мы внимательно следим за местами дислокации этих "бизнесменов" в форме и фиксируем пути перемещения их элитного автотранспорта", - пишут в "АТЕШ.

Напомним, ранее мы писали о том, что во временно оккупированном Мариуполе резко повысили тарифы на коммунальные услуги. В частности, на водоснабжение почти вдвое. При этом воду в городе подают лишь на несколько часов раз в два дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Кадыров партизаны Война в Украине
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа