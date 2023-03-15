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Кремлевским чиновникам запретили выезд за границу из-за опасений дезертирства, - британская разведка

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Москва, Среда 15 марта 2023 09:16
Кремлевским чиновникам запретили выезд за границу из-за опасений дезертирства, - британская разведка Фото: в Кремле опасаются бегства чиновников (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С начала российского вторжения в Украину в отношении российских государственных служащих и рабочих действуют все более жесткие ограничения на поездки за границу. Меры предприняты для предотвращения бегства или дезертирства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, некоторым чиновникам придется сдать свои паспорта Федеральной службе безопасности.

По данным британской разведки, сотрудники, находящиеся ближе к центру власти, сталкиваются с более жесткими ограничениями. В частности, кремлевским чиновникам запрещены все зарубежные поездки на отдых.

Это расширение существующих мер, принятых еще в советское время. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году, говорится в сообщении.

"Эти меры, вероятно, предназначены для предотвращения бегства или дезертирства все более недовольных чиновников", - отмечают в Минобороны Британии.

При этом существует реальная возможность того, что ограничения на поездки будут ужесточаться для все большего числа работников государственного сектора, говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у российских чиновников и сотрудников государственных компаний забирают загранпаспорта. Таким образом они стают фактически невыездными за пределы РФ.

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