Кремль умышленно затягивает переговоры и готовится к длительной войне, - ISW

Учитывая характер переговоров в Стамбуле и озвученные российской делегацией требования, аналитики ведомства убеждены, что целью войны России остается полная капитуляция Украины.

В то же время, говорится в отчете, Москва подает свои территориальные претензии не как предмет переговоров о завершении войны, а только как предпосылки к прекращению огня.

В ISW также убеждены, что Кремль пытается создать видимость готовности к диалогу, одновременно выдвигая неприемлемые для Украины ультимативные требования, и не демонстрирует никакой готовности к компромиссам.

"Согласно оценкам ISW, Путин и в дальнейшем будет отказываться идти на компромиссы до тех пор, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы. Согласно ей, Россия выигрывает войну на истощение путем непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции", - считают аналитики.

Затягивание войны

В ISW также убеждены, что с учетом последних заявлений российского военно-политического руководства, Кремль сознательно затягивает переговорный процесс, демонстрируя нежелание вести добросовестные переговоры как о прекращении огня, так и о заключении финального мирного соглашения.

Российское оппозиционное издание Verstka сообщило, что в Кремле вообще не рассматривают возможность личной встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, поскольку осознают, что выдвинутые российские требования неприемлемы для Киева.

Приближенные к администрации Путина источники утверждают, что Россия лишь усилила затягивание мирного процесса и продолжает выдвигать Украине неприемлемые ультиматумы.

По словам одного из источников, настаивание Москвы на проведении переговоров без участия посредников, свидетельствует о попытке Кремля продемонстрировать, что он способен диктовать условия, в частности, - требовать от США ограничить влияние западных партнеров Украины.

"Это соответствует долгосрочной оценке ISW, согласно которой Россия намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от Запада и продолжить продвижение на поле боя. В отличие от этого, Украина неоднократно демонстрировала готовность к компромиссам и ведению добросовестных переговоров", - говорится в отчете Института.

Риск обострения войны

В то же время, эксперты констатируют готовность России продолжать или даже обострять войну против Украины в случае, если Киев и Вашингтон не согласятся на требования капитуляции.

Заявление председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что провал в переговорах может вызвать "еще более страшную фазу войны с новым оружием и новыми участниками", в Институте назвали завуалированной угрозой применения ядерного оружия, привлечения к войне союзников России или даже нападения на страны Европы.

В то же время, согласно оценке ISW, маловероятно, что Кремль пока прибегнет к использованию ядерного оружия или нападению на государства-члены НАТО.

Как отмечают в ведомстве, Россия неоднократно демонстрировала, что не согласится ни на какие условия, кроме полной капитуляции Украины, и, вероятно, расценит любые переговоры, которые не предусматривают достижения этих целей, как "неудачные".

Угрозы продолжения или эскалации войны в случае невыполнения российских требований, перекликаются с угрозой помощника президента РФ Владимира Мединского от 16 мая, что Россия готова "воевать столько, сколько потребуется". В ISW эту риторику назвали частью кампании так называемого "рефлексивного контроля", задача которой - заставить Киев и Запад согласиться на требования Москвы о капитуляции Украины.

"Денонсация" мирного соглашения

В Институте изучения войны также отметили, что Россия продолжает отрицать легитимность действующего украинского правительства и, таким образом, создает условия для отказа от выполнения любого будущего украинско-российского мирного соглашения.

В отчете напомнили, что 17 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России важно точно знать, кто именно из украинского правительства подпишет документы, которые могут стать результатом любого будущего мирного соглашения.

В ISW убеждены, что эти заявления Пескова являются частью устоявшейся кремлевской нарративной кампании, которая отрицает легитимность президента Владимира Зеленского и всех украинских правительств после 2014 года.

"Эта риторическая кампания является составляющей усилий Кремля, направленных на создание оснований для одностороннего выхода России из любых будущих мирных соглашений в удобное для нее время, а также поддержку неоднократного российского требования по принуждению Украины к смене режима и проталкиванию пророссийского правительства", - считают эксперты Института.

В ведомстве также подчеркнули, что любое будущее мирное соглашение, должно предусматривать четкое признание Россией легитимности украинского правительства и Конституции Украины.