Кремль попытается договориться с новым правительством Сирии оставить войска, - ISW

Российское военное присутствие вокруг Сирии свидетельствует об осторожной и нерешительной реакции Кремля на падение режима Башара Асада. Москва попытается наладить сотрудничество с сирийской оппозицией и попробовать оставить военный контингент в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Спутниковые снимки Sentinel-2 от 10 декабря демонстрируют, что российские корабли до сих пор не вернулись в сирийский порт Тартус и что российская флотилия Средиземного моря все еще находится на расстоянии от 8 до 15 км от этого города.

OSINT-аналитик MT Anderson идентифицировал четыре российских корабля в этом радиусе по состоянию на 10 декабря - фрегат класса "Адмирал Горшков", фрегат класса "Адмирал Григорович", подводная лодка "Новороссийск", а также нефтяной танкер "Вязьма".

Спутниковые снимки от 9 декабря показали, что "Адмирал Григорович", "Новороссийск" и "Вязьма" находятся в том же месте, что и 10 декабря.

Источник: maxar.com

Другие аналитики из открытых источников отметили, что большой десантный корабль Балтийского флота "Александр Шабалин" проекта 775 вышел из морской зоны Балтийского моря 10 декабря для того, чтобы способствовать вывозу некоторых российских военных объектов из Тартуса в Средиземное море (возможно, в Тобрук, Ливия).

Российский военный блогер утверждал, что по состоянию на конец дня 9 декабря "статус Хмеймима (авиабазы) и Тартуса висит в воздухе". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "трудно предсказать", что будет происходить в Сирии, однако Россия будет продолжать диалог со всеми странами, имеющими общие с ней интересы.

Источник: maxar.com

Главное управление военной разведки Украины 10 декабря сообщило, что российские войска продолжают разбирать технику и вооружение, и вывозить войска из Хмеймима на военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-76, а также "разбирают" технику в Тартусе под наблюдением российского спецназа, который недавно развернули.

Снимки спутника Maxar от 10 декабря демонстрируют, что российские самолеты, вертолеты и связанное с ними военное снаряжение остаются на военно-воздушной базе "Хмеймим".

Источник: maxar.com

В ISW полагают, что отсутствие согласованной реакции России, как с точки зрения военного присутствия, так и риторических заявлений, свидетельствует о том, что Москва все еще выжидает, чтобы сформулировать дальнейшие шаги в Сирии, наблюдая за ситуацией на местах.

"Кремль, скорее всего, не решается полностью эвакуировать все военные активы из Сирии, если ему удастся наладить отношения с сирийскими оппозиционными силами и переходным правительством и продолжить обеспечивать безопасность своего базирования и персонала в Сирии", - отмечает Институт изучения войны.