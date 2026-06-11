Кремль расширит список целей ударов по Украине этой зимой, - NY Post

Ставка на гуманитарный кризис

После провального весеннего наступления, когда Россия впервые за три года потеряла больше территории, чем захватила, Кремль готовит масштабную зимнюю кампанию против Украины.

Ее цель - максимальный ущерб гражданской инфраструктуре и давление на украинское общество.

"Путин снова будет ждать зимы, чтобы возобновить масштабные удары и создать гуманитарный кризис, чтобы добиться уступок в вопросе Донбасса", - заявила старшая научная сотрудница CSIS Мария Снегова.

По ее словам, удары будут даже более масштабными, чем прошлой зимой, когда Россия ежедневно запускала рекордное количество беспилотников и ракет по критической инфраструктуре.

Новые цели - железная дорога и вода

Эксперт ISW Екатерина Степаненко прогнозирует, что Россия расширит перечень целей. Кроме энергетики, удары будут направлены по:

украинской железной дороге - для нарушения линий снабжения;

водной инфраструктуре;

Снегова, которая недавно вернулась из Украины, отметила, что страх перед жестокой зимой остается в центре внимания рядового украинца, и Путин пытается воспользоваться этим в отчаянной попытке выбраться из нынешней ситуации.

Экономика РФ в смертельной спирали

По данным Минфина России, дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев 2026 года вырос до 81,4 миллиарда долларов - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы страны выросли на 17%, тогда как доходы от нефти и газа упали почти на 30%.

Золотой запас РФ в апреле сократился на 5,7 тонны - это самое большое падение за четверть века.

"Золотой запас России истощается, на гражданском рынке ощущается нехватка рабочей силы, а экономика получила значительный удар", - отметила Степаненко.

Кризис вербовки

Темпы набора контрактников в РФ в мае упали примерно до 30 000 человек в месяц - меньше, чем количество потерь армии за тот же период.

Из-за падения рекрутинга Кремль начал целенаправленно обращаться к студентам университетов.

По данным австралийского ABC, ректоры учебных заведений предлагают отменить плату за обучение и вычеркнуть плохие оценки тем, кто подпишет контракт.

В апреле Кремль установил для университетов 2% квоту по набору студентов-мужчин.

В одной из слитых записей директор транспортного колледжа в Сибири назвала 18-летних студентов "трусами" за отказ идти на войну.

"Чего вы боитесь? Кто вас так напугал? Кто нас защитит?", - возмущалась она перед классом.

По данным Степаненко, Россия уже предлагает новобранцам выплаты около 140 000 долларов за подписание контракта, что лишь усугубляет экономические проблемы страны.

Эксперты предупреждают, что Кремль может воспользоваться блокировкой Telegram и ограничениями интернета в России, чтобы под прикрытием перебоев ввести непопулярные решения без массовых протестов.

"Мы можем увидеть мобилизацию, уменьшение компенсаций новобранцам и ветеранам, возможно, даже национализацию имущества московской элиты для сбора средств на войну", - добавила Степаненко.