Кремль рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу, - Bloomberg

Как рассказали изданию неназванные источники, визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе - это последняя возможность для Москвы достичь сделки с Трампом, даже если шансы на успех невелики.

Один из собеседников Bloomberg уточнил, что в качестве компромисса может быть предложена пауза в воздушных ударах с применением дронов и ракет. По его словам, это возможно при условии, если Украина также согласится на такой шаг.

При этом российский диктатор Владимир Путин продолжает отбрасывать идею всеобщего прекращения огня и не хочет менять ультимативные условия для завершения войны.

"Трампу нужно некое "подношение", уступка от России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подношением", - рассказал Bloomberg московский политический консультант, близкий к Кремлю, Сергей Марков.