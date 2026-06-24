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Кремль разгоняет историю об "успехах" на Донбассе после болезненных ударов ВСУ, - CNN

21:35 24.06.2026 Ср
3 мин
Россияне даже прибегают к использованию ИИ, чтобы подкрепить видимость своих "успехов"
aimg Мария Науменко
Фото: российские военные (Getty Images)

На фоне недавних ударов ВСУ по российским объектам Москва активизировала заявления о продвижении на Донбассе, хотя аналитики подвергают их сомнению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, Россия продолжает наступательные действия в Донецкой области, где главными целями остаются Константиновка и Лиман. Именно эти города являются важными элементами украинского крепостного пояса на Донбассе.

На днях российское агентство ТАСС заявило о якобы установлении контроля над восточной частью Константиновки и продвижении к ее окрестностям.

В то же время в американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что часть территорий вокруг города остается "серой зоной", где ни одна из сторон не имеет полного контроля.

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Что на самом деле происходит возле Константиновки

По словам руководительницы российской группы ISW Екатерины Степаненко, речь идет не о полноценном продвижении, а о проникновении отдельных небольших групп российских военных.

"Это проникновение, а не продвижение. Это группы, возможно, из одного-двух российских военнослужащих, занимающих отдельные позиции в городе", - отметила она.

Аналитика объяснила, что такие группы могут временно занимать отдельные позиции, но это еще не означает закрепления или установления контроля над территорией.

Украинские военные также признают, что ситуация в направлении остается сложной. Пресофицер 24-й отдельной механизированной бригады Константин Мельников сообщил, что Россия в последние недели увеличила количество авиаударов в районе Константиновки.

В то же время он подчеркнул, что украинские силы продолжают сдерживать наступление и наносить противнику значительные потери.

Зачем Кремлю громкие заявления

По мнению аналитиков ISW, информационная активность Москвы может быть связана с попыткой продемонстрировать успехи после серии украинских ударов по военным и логистическим объектам России и оккупированным территориям.

По словам Степаненко, Кремль стремится создать впечатление побед на фронте даже там, где поставленные цели еще не достигнуты.

Кроме того, по данным CNN, в российском информационном пространстве циркулируют сообщения о возможной задаче захвата Донбасса до сентября. Впрочем, эксперты ISW считают такой сценарий маловероятным.

"Самое главное, что они хотят объявить информационные победы. Сейчас у россиян немало уязвимых мест", - добавила.

Подозрения по использованию ИИ

Аналитики также указали на материалы, которые используются для подтверждения заявлений об успехах российской армии.

В частности, Министерство обороны РФ опубликовало видео с якобы поднятием российского флага в Лимане. В ISW заявили, что не смогли проверить его достоверность и есть основания полагать, что "видеоматериал мог быть обработан искусственным интеллектом".

На днях российские властиактивизировали заявления о якобы скором захвате Константиновки .

В частности, российский диктатор Владимир Путин утверждал, что российские войска "практически достигают" города, а Минобороны РФ распространяло сообщения о значительных успехах в этом направлении.

Впрочем, украинские военные отрицают такие оценки. По словам заместителя командира 19-го армейского корпуса ВСУ Юрия Мадяра, украинские подразделения производили зачистку районов на юге Константиновки и продолжают вытеснять российские силы из отдельных частей города.

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