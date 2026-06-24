Кремль разгоняет историю об "успехах" на Донбассе после болезненных ударов ВСУ, - CNN

По данным телеканала, Россия продолжает наступательные действия в Донецкой области, где главными целями остаются Константиновка и Лиман. Именно эти города являются важными элементами украинского крепостного пояса на Донбассе.

На днях российское агентство ТАСС заявило о якобы установлении контроля над восточной частью Константиновки и продвижении к ее окрестностям.

В то же время в американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что часть территорий вокруг города остается "серой зоной", где ни одна из сторон не имеет полного контроля.

Что на самом деле происходит возле Константиновки

По словам руководительницы российской группы ISW Екатерины Степаненко, речь идет не о полноценном продвижении, а о проникновении отдельных небольших групп российских военных.

"Это проникновение, а не продвижение. Это группы, возможно, из одного-двух российских военнослужащих, занимающих отдельные позиции в городе", - отметила она.

Аналитика объяснила, что такие группы могут временно занимать отдельные позиции, но это еще не означает закрепления или установления контроля над территорией.

Украинские военные также признают, что ситуация в направлении остается сложной. Пресофицер 24-й отдельной механизированной бригады Константин Мельников сообщил, что Россия в последние недели увеличила количество авиаударов в районе Константиновки.

В то же время он подчеркнул, что украинские силы продолжают сдерживать наступление и наносить противнику значительные потери.

Зачем Кремлю громкие заявления

По мнению аналитиков ISW, информационная активность Москвы может быть связана с попыткой продемонстрировать успехи после серии украинских ударов по военным и логистическим объектам России и оккупированным территориям.

По словам Степаненко, Кремль стремится создать впечатление побед на фронте даже там, где поставленные цели еще не достигнуты.

Кроме того, по данным CNN, в российском информационном пространстве циркулируют сообщения о возможной задаче захвата Донбасса до сентября. Впрочем, эксперты ISW считают такой сценарий маловероятным.

"Самое главное, что они хотят объявить информационные победы. Сейчас у россиян немало уязвимых мест", - добавила.

Подозрения по использованию ИИ

Аналитики также указали на материалы, которые используются для подтверждения заявлений об успехах российской армии.

В частности, Министерство обороны РФ опубликовало видео с якобы поднятием российского флага в Лимане. В ISW заявили, что не смогли проверить его достоверность и есть основания полагать, что "видеоматериал мог быть обработан искусственным интеллектом".