Кремль: Путін і Зеленський домовилися про подальші контакти

Між президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним після обміну полоненими в суботу, 7 вересня, відбулася телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Як повідомила прес-служба Путіна, під час бесіди було "дано позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних в Україні та в Росії осіб".

"Акцентовано насамперед гуманітарний аспект цієї акції, яка має велике значення для нормалізації та оздоровлення двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.

Також під час розмови обговорювався режим припинення вогню і послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення та продовження переговорів у нормандському форматі.

У Путіна стверджують, що розмова відбулася за ініціативою України і що "домовлено про подальші контакти".

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли, що до обміну полоненими з Росією почали готуватися після телефонної розмови між президентом України і головою РФ Володимиром Путіним.

7 вересня між Україною і Російською Федерацією відбувся обмін полоненими, завдяки якому в Україну повернулися 35 незаконно утримуваних РФ осіб.