Кремль проводит дезинформационную кампанию, чтобы подорвать позиции Зеленского, - WP

По данным издания, Россия пыталась использовать для пропаганды слухи о том, что Зеленский может уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего. Как показывают документы, которые получило The Washington Post, раскол в украинском обществе РФ готовила несколько месяцев.

В частности, администрация российского диктатора Владимира Путина приказала группе российских политтехнологов использовать социальные сети и фейковые новостные статьи, чтобы продвигать тему о том, что Зеленский "истеричен и слаб".

Согласно инструкции Кремля, в соцсетях начали появляться тысячи сообщений и сотни сфабрикованных статей, которые распространялись в Украине и по всей Европе. Файлы, насчитывающие более 100 документов, были направлены против Зеленского. Их целью был раскол и дестабилизация украинского. В Москве это назвали "информационно-психологическими операциями".

Однако опросы свидетельствуют, что, несмотря на все попытки РФ, украинское общество осталось сплоченным. При этом российские пропагандисты выражали разочарование в связи с их неспособностью взорвать позиции Зеленского и разжечь раскол.

В то же время в Киеве начали беспокоиться из-за дальнейших попыток распространения пропаганды из-за замораживания финансовой поддержки со стороны США.

"Тяжелые времена еще впереди. Россия выстояла, и они готовят новую кампанию, которая состоит из трех основных направлений: во-первых, давление на линию фронта; во-вторых, атаки на украинскую инфраструктуру; и, в-третьих, эта кампания по дестабилизации ", – сказал высокопоставленный чиновник европейской безопасности изданию.

Что в документах

Документы показывают, как в январе 2023 года первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов зарегистрироваться в украинских социальных сетях для распространения дезинформации.

Это было необходимо для того, чтобы взорвать поддержку Украины со стороны Запада, в частности, во Франции и Германии. Согласно документам, европейскую пропагандистскую группу занимала один из заместителей Кириенко Татьяна Матвеева, глава кремлевского департамента по развитию информационно-коммуникационных технологий.

Когда в 2022 году Украина оттеснила российские войска в Харьковской и Херсонской областях, а официальные лица в Киеве заговорили о большом весеннем контрнаступлении на востоке и юге, Кириенко собрал вторую команду, ориентированную на дестабилизацию самой Украины. Вторую группу возглавлял один из его ближайших заместителей, Александр Харичев, известный в некоторых московских кругах как "посредник" или "куратор выборов", потому что он следит за тем, чтобы внутренние выборы проходили в пользу Кремля.

В частности, на совещании 16 января 2023 года Кириенко предложил четыре ключевых задачи для распространения пропаганды: дискредитация военно-политического руководства Киева;

раскол украинской элиты;

деморализация украинских войск;

дезориентация украинского населения.

Успех команды должен был измеряться по ключевым показателям: они должны были "снизить рейтинги ключевых кадров в офисе Зеленского, украинского правительства и командования вооруженных сил Украины" и повысить веру украинского населения в то, что элита страны работает только на себя". Еще одним признаком достижения пропагандистов было б) рост количества отставок в правительстве и публичных конфликтов.

Согласно документам, прогресс пропагандистов отслеживали на почти еженедельных встречах в Кремле. Там стратеги проводили презентации, демонстрируя самые популярные посты, которые размещали в соцсетях и подсчитывали распределение их результатов. Кроме того, пропагандисты проводили еженедельные опросы общественного мнения об уровне доверия к Зеленскому и военному руководству страны.

Кроме этого, в документах говорилось о сфабрикованном посте в Facebook, в котором утверждалось, что семья погибшего солдата не получала никакой помощи от государства. Этот пост собрал более 2 миллионов просмотров. По другой версии, топовым постом с целью дезориентации населения стал фейковый ролик в Telegram, в котором утверждалось, что главная военная цель власти в Киеве – "воевать до последнего украинца".

Дезинформационные кампании РФ

Российские пропагандисты постоянно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинские власти, военное командование и т.д.

Напомним, в декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

А в июне во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.

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