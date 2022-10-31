RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль стремится использовать зиму как оружие против Украины, - Буданов

Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Кремль стремится использовать зиму как оружие против войны в Украине, чтобы укрепить оборонные позиции и помешать контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника ГУР МО Кирилла Буданова изданию Inews.

"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на все жестокости, причиненные им оккупантами", - отметил глава разведки Украины.

Кроме того, Буданов отметил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет "сейсмическим" ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

По его словам,

Также российские войска строят линии противотанковых укреплений типа "зубы дракона" в глубине Луганска, чтобы замедлить продвижение украинских войск.

Ранее глава ГУР МО подчеркнул, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. На южном направлении насчитывается около 40 тысяч человек сил противника.

Также Кирилл Буданов спрогнозировал, когда произойдет наступление на Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл БудановВойна России против Украины