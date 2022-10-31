Кремль стремится использовать зиму как оружие против Украины, - Буданов

"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на все жестокости, причиненные им оккупантами", - отметил глава разведки Украины.

Кроме того, Буданов отметил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет "сейсмическим" ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

По его словам,

Также российские войска строят линии противотанковых укреплений типа "зубы дракона" в глубине Луганска, чтобы замедлить продвижение украинских войск.