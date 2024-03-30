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Кремль усилил обстрелы, Запад должен не бояться эскалации из-за помощи Киеву, - ISW

Фото: Россия активизировала обстрелы украинских ГЭС (facebook com/dnistrovska ges)
Автор: Валерий Савицкий

Последние масштабные обстрелы украинских теплоэлектростанций и дамб гидроэлектростанций, являются существенной эскалацией атак РФ против Украины. США и страны Запада должны прекратить беспокоится российского возмездия в ответ на предоставление Украине западных вооружений, поскольку Кремль первый серьезно обострил ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ряд последних масштабных обстрелов инфраструктуры Украины, начиная с 22 марта, свидетельствует о расширении Россией перечня объектов для атак - к теплоэлектростанциям добавились гидроэлектростанции.

В отчете напомнили, что 28-29 марта россияне умышленно обстреляли Каневскую и Днестровскую гидроэлектростанции в Черкасской и Черновицкой областях. Украинские официальные лица сообщили, что агрессор также умышленно атаковал объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а российские военные блогеры утверждали, что агрессор нанес удары по Криворожской теплоэлектростанции и Среднеднепровской гидроэлектростанции в Днепропетровской области. Следствием обстрелов стали отключения электроэнергии в ряде областей и населенных пунктов страны.

Институт изучения войны напомнил о своих недавних выводах, согласно которым российские удары по украинским энергетическим объектам наносятся для подрыва оборонно-промышленного потенциала Украины, а также тот факт, что российские войска пытаются разрушить украинскую энергосистему, расчитывая на дефицит зенитно-ракетных комплексов у сил ПВО.

Последние атаки на гидротехнические сооружения в ISW назвали существенной эскалацией российской кампании обстрелов Украины. В Институте напомнили, что США и европейские страны по-прежнему не желают предоставлять стране материально-технические средства, из-за опасений эскалации или возмездия со стороны России.

"Однако именно эти оперативно и стратегически важные вооружения могут помочь стране защититься от вражеских атак и помочь проведению наступательных операций. Однако такие решения стран Запада ограничить обороноспособность Украины для сдерживания эскалации, не смогли предотвратить эскалацию войны со стороны России. К тому же, Украина ведет стратегическую оборону, а не наступательные действия, которые могли бы серьезно угрожать российским позициям на оккупированных территориях либо на территории РФ", - говорится в отчете.

В ISW также напомнили недавнее заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна о том, что предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, не имеет настолько высокого риска эскалации, как в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Россия последовательно доказывает свою готовность к эскалации агрессии без провокаций. Беспокойство касательно российского возмездия и эскалации в ответ на дальнейшее предоставление западных вооружений и систем Украине, не должно диктовать США и другим странам Запада принятие решений в отношении этой помощи", - говорится в отчете.

Масштабные обстрелы энергетики Украины

22 марта российские военные масштабно обстреляли ракетами Украину и нанесли серьезный ущерб объектам инфраструктуры и энергетики.

В частности, оккупанты ударили по дамбе Днепровской ГЭС в Запорожье, а на Запорожской АЭС возникла угроза полного обесточивания.

В ночь на 29 марта россияне выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет различных типов. Враг умышленно целился по объектам энергетики и атаковал три ТЭС, в частности Каневскую и Днестровскую ГЭС, серьезно повредив их оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Из-за обстрелов в семи областях введены графики отключения электроэнергии.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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