Кремль увидел "эскалацию" в планах Литвы по ядерному оружию

Песков заявил, что Москва будет расценивать возможное размещение ядерного оружия в соседнем государстве как шаг к эскалации. Аналогичную оценку в Кремле дали вероятному созданию в Литве неизменной американской военной базы.

"Военная база - это часть военной инфраструктуры. И если военная инфраструктура какой-то собственно ведущей страны НАТО приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности, равно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия", - заявил спикер Крем.

По словам спикера Кремля, такие решения якобы не будут способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте.

"Это не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот станет еще одним существенным этапом в нагнетании напряженности", – заявил Песков.

Он также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на возможные изменения.

"Что касается России, то, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", - добавил Песков.