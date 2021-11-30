Кремль планує змінити геополітичну систему і роз'єднати ЄС, - прем'єр Польщі 

За його словами, прикладом відповідних дій є нарощування російських військ біля України, різке зростання цін на газ та кризу на кордоні Польщі з Білоруссю.

"Погані речі можуть статися, наприклад, в Україні, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав Моравецький.

На його думку, "безпосереднім винуватцем" прикордонної кризи був лідер Білорусі Олександр Лукашенко, але він має "свого спонсора в Кремлі", маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна.

"Ми повинні прокинутися від цього геополітичного сну. Нам слід спільно працювати над варіантами, як призвести до деескалації, впоратися з цими ризиками, і щось зробити, аби зменшити силу спроби Лукашенка та Путіна дестабілізувати цю частину світу", - резюмував Моравецький.