Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу . Козак стверджує, що переговори у "глухому куті" через відмову України співпрацювати з бойовиками.

"Київ не влаштовує одне, що вони повинні взаємодіяти з "представниками Донбасу". Це основна проблема, яку намагаємося вирішити і в Тристоронній контактній групі. Через це всі питання стоять, зайшли в глухий кут і питання припинення воєнних дій, реалізація цього механізму, який забезпечує перемир'я, і політичні питання, гуманітарні, економічні", - заявив Козак.

Представник Кремля наголосив, що нібито саме через відмову України вести переговори з бойовиками "Л/ДНР" переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі шість років у "глухому куті".