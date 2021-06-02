Кремль переклав на Україну відповідальність за "глухий кут" у переговорах щодо Донбасу

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у "глухому куті" через відмову України співпрацювати з бойовиками.
"Київ не влаштовує одне, що вони повинні взаємодіяти з "представниками Донбасу". Це основна проблема, яку намагаємося вирішити і в Тристоронній контактній групі. Через це всі питання стоять, зайшли в глухий кут і питання припинення воєнних дій, реалізація цього механізму, який забезпечує перемир'я, і політичні питання, гуманітарні, економічні", - заявив Козак.
Представник Кремля наголосив, що нібито саме через відмову України вести переговори з бойовиками "Л/ДНР" переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі шість років у "глухому куті".
Нагадаємо, на минулій зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" Росія заблокувала переговори, піднявши питання щодо сторін конфлікту. Представник Кремля наголошував, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі.
Після цього Німеччина та Франція звинуватили Росію у порушенні домовленостей щодо врегулювання на Донбасі.
Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів, який би поєднався з нормандським форматом. У новому форматі обговорювали б не лише Донбас.