Зустріч Байдена і Путіна: жителів Женеви просять працювати з дому в день саміту
В день зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним жителів Женеви просять працювати з дому. І обмежити пересування містом.
Про це пише місцеве видання The Local.
Влада закликала людей працювати з дому і по можливості уникати поїздок.
"Державна рада закликає всіх до відповідальності і розуміння, щоб ця важлива подія могла пройти в прекрасних умовах, в женевських традиціях поваги, вітання та діалогу", - йдеться в заяві державної ради Женеви.
Крім того, влада вже опублікувала інформацію і карту, на якій вказана закрита для пересування автомобілів і людей зона безпеки. До неї увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закриті також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частина акваторії Женевського озера.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Женеві ввели заборону на польоти дронів над містом і всією територією кантону у зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна.
Американський президент зазначив, що заявить Путіну про наслідки втручання у справи інших країн.