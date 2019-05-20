Кремль відмовився привітати Зеленського зі вступом на посаду

Російський президент Володимир Путін не буде вітати Володимир Зеленського, який заступив сьогодні на посаду президента України. Про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи можна чекати привітань Зеленському від Путіна, прес-секретар сказав: "Ні, буде вітати з першими успіхами".

Коментуючи ці "перші успіхи", він заявив, що вони повинні бути очевидні. "Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком", - додав він.

"Президент Путін буде вітати Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами у справі нормалізації російсько-українських відносин", - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського пройшла 20 травня під час урочистого засідання Верховної ради.

У своїй інавгураційній промові Зеленський заявив про те, що має намір достроково розпустити Верховну раду.