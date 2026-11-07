Кремль объявил состав делегации на переговоры по завершению войны в Украине в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча должна пройти в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны намерены обсудить прекращение войны России против Украины. Это будут первые подобные переговоры с февраля.

Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, российскую делегацию по-прежнему возглавит советник Кремля Владимир Мединский . В то же время в ее состав впервые присоединится заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков .

Он отвечает за отношения России со странами Северной и Южной Америки, а также курирует вопросы контроля над вооружениями, нераспространения и ядерной программы Ирана.

Еще одним новым участником станет Юрий Жигарловский – высокопоставленный офицер Генерального штаба РФ. Он занимает должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, отвечающего за военное планирование и проведение операций.

Также в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник российской военной разведки Игорь Костюков . Оба уже участвовали в предварительных переговорах.