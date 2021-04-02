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Кремль про загострення на Донбасі: дійсність дуже лякає

Автор: РБК-Україна

На тлі нинішнього загострення на Донбасі там склалася "дуже лякаюча дійсність". При цьому Росія вважає свою риторику про нібито українські провокації "абсолютно конструктивною".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"На жаль, дійсність дуже лякаюча на лінії зіткнення, провокації з боку Збройних сил України мають місце, вони не поодинокі, а множинні", - заявив Пєсков.

За його словами, на користь російських слів про нібито провокації з боку України свідчать зроблені в Києві заяви про необхідність залучення НАТО.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що сусідні країни НАТО мають підвищити рівень боєготовності, оскільки Росія стягує війська до українських кордонів.

Крім того, Міністерство оборони України заявило, що Пентагон стурбований останніми діями Росії. А також пообіцяв, що в разі ескалації на Донбасі США не залишать Україну наодинці з російським агресором.

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