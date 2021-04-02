Кремль про загострення на Донбасі: дійсність дуже лякає

На тлі нинішнього загострення на Донбасі там склалася "дуже лякаюча дійсність". При цьому Росія вважає свою риторику про нібито українські провокації "абсолютно конструктивною".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости" .

"На жаль, дійсність дуже лякаюча на лінії зіткнення, провокації з боку Збройних сил України мають місце, вони не поодинокі, а множинні", - заявив Пєсков.

За його словами, на користь російських слів про нібито провокації з боку України свідчать зроблені в Києві заяви про необхідність залучення НАТО.