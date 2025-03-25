Кремль назвал свои итоги встречи с США: перемирия на море без условий не будет

Россия обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отметили в Кремле, в результате переговоров США и Россия договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, в частности путем "организации надлежащих мер контроля путем досмотра судов".
Также США пообещали способствовать восстановлению российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в другие страны, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.
В Кремле подчеркивают, что такие договоренности могут вступить в силу только после:
Также российские и американские чиновники согласились разработать меры для реализации запрета на удары по энергетическим объектам Украины и России на 30 дней, "начиная с 18 марта".
Стороны приветствовали "добрые услуги" третьих стран, которые направлены на поддержку реализации частичного перемирия между Украиной и Россией.
США и РФ договорились продолжать работу для достижения прочного и продолжительного мира.
Стоит заметить, что Белый дом обнародовал свое итоговое заявление после переговоров между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии.
Оно несколько отличается от того, которое опубликовали россияне. В частности, в Белом доме ничего не упоминали о снятии санкций с России для перемирия в Черном море.
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