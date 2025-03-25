Кремль назвал свои итоги встречи с США: перемирия на море без условий не будет

Перемирие на море

Как отметили в Кремле, в результате переговоров США и Россия договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, в частности путем "организации надлежащих мер контроля путем досмотра судов".

Также США пообещали способствовать восстановлению российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в другие страны, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

В Кремле подчеркивают, что такие договоренности могут вступить в силу только после:

снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями;

подключение таких организаций к SWIFT;

снятия санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений;

снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом;

снятия ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники.

Энергетическое перемирие

Также российские и американские чиновники согласились разработать меры для реализации запрета на удары по энергетическим объектам Украины и России на 30 дней, "начиная с 18 марта".

Стороны приветствовали "добрые услуги" третьих стран, которые направлены на поддержку реализации частичного перемирия между Украиной и Россией.

США и РФ договорились продолжать работу для достижения прочного и продолжительного мира.