Война в Украине

Кремль назвал "фейком" публикацию о подготовке российских военных в Китае

18:50 21.05.2026 Чт
2 мин
Для Кремля все, что сказано против них, является "фейком" и "провокацией"
aimg Анастасия Никончук
Фото: российские военные (GettyImages)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Reuters о якобы тайной подготовке российских военнослужащих в Китае, заявив, что подобные сообщения не соответствуют действительности и должны восприниматься с осторожностью.

Кремль отверг публикацию Reuters

В Кремле заявили, что информация агентства Reuters о якобы скрытом обучении около 200 российских военных на территории Китая не соответствует действительности.

Речь шла о сообщениях, согласно которым часть этих военнослужащих впоследствии могла быть задействована в войне против Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что "западные СМИ нередко распространяют недостоверные данные, и призвал относиться к подобным публикациям критически".

Что содержалось в сообщении Reuters

По данным Reuters, в документе российско-китайского соглашения от июля 2025 года якобы указывалось, что около 200 российских военных должны пройти обучение на объектах в Китае, включая Пекин и Нанкин.

Также документ предусматривал аналогичную подготовку китайских военнослужащих на территории России.

При этом официального подтверждения этих данных стороны не предоставляли.

Позиция Китая и дипломатический контекст

Пекин ранее заявлял о нейтральной позиции в конфликте России и Украины, подчеркивая стремление выступать посредником в возможном урегулировании.

В то же время председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсуждали вопросы мира во время недавней встречи в Китае.

На фоне этих контактов тема военного взаимодействия двух стран продолжает вызывать повышенное внимание западных СМИ и аналитиков.

Напоминаем, что по информации источников, между президентами США и Тайваня может состояться первый за несколько лет прямой телефонный разговор, что, как ожидается, может вызвать негативную реакцию Пекина, который рассматривает остров как часть своей территории.

Отметим, что в ходе визита в Пекин глава Кремля пытался получить согласие председателя КНР Си Цзиньпина на запуск строительства нового газопровода, однако переговоры завершились без подписания соглашения и без установления сроков реализации проекта.

