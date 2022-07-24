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Кремль нападает только на слабых, а сильных боится ударить, - Минобороны Польши

Новина українською →
Варшава, Воскресенье 24 июля 2022 12:22
Кремль нападает только на слабых, а сильных боится ударить, - Минобороны Польши Фото: глава Минобороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Мария Кучерявец

Польша должна иметь сильную армию, чтобы Кремль не решился на нее напасть. Потому что россияне могут бить только по тем, кого считают слабыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует wРolityce.pl.

"Польское войско должно быть настолько многочисленным и таким сильным, чтобы само его существование отпугнуло агрессора. Кремлевские власти сильных не ударят, когда они видят слабость, они нападают", - считает Блащак.

По его словам, Польша может стать сильнейшей среди европейских стран НАТО и по артиллерии, и по бронетанковым войскам, и по сухопутным силам.

"Мы на передовой, у нас есть граница с Россией, как на севере, так и фактически военный - из Беларуси", - отметил Блащак.

На вопрос журналистов, готова ли Польша к точечным ударам со стороны РФ, например, если страна-агрессор решится ударить по "ключевых точках экономики, что резко ухудшит ситуацию" он ответил, что уже в этом году Варшава получит ЗРК Patriot, заказанные еще в 2018 году,

"Также будут батареи, идентичные британской системе ближнего действия Sky Sabre. Наконец мы имеем своих Thunderbolt, которые зарекомендовали себя в Украине. Это будет многослойное покрытие, конструкция которого уже очень продвинутая", - подчеркнул Блащак.

Польский министр также напомнил, что Варшава ведет переговоры с Берлином по танкам, которые должны были бы помочь заполнить пробел, образованный техникой, которая была отправлена в Украину, а также заявил о последних закупках оружия в Южной Корее.

Напомним, недавно стало известно, что Польша получила первые 28 американских танков Abrams, которые должны укрепить вооруженные силы для сдерживания потенциальной российской агрессии на восточном фланге.

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