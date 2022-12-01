RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль пытается опорочить ВСУ через фейковые видео с пленными, - Минобороны

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия пытается навредить репутации украинских военных путем публикации срежиссированных видео с якобы неподобающим обращением с пленными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр на брифинге.

"Кремлевские власти продолжают попытки нанести ущерб репутации украинских защитников и защитниц из-за якобы ненадлежащего обращения с военнопленными", - сказала она.

Так, время от времени появляются фейковые или срежиссированные видео о якобы неправомерном обращении украинских бойцов с военнопленными.

"Напомню, что российские солдаты пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить. Те из них, кто попав в плен, содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права. К ним обеспечивается доступ представителей международных организаций", - добавила Маляр.

Напомним, в ноябре появилось видео якобы сдачи россиян в плен, однако один из оккупантов вдруг начал стрелять в сторону ВСУ. После этого российские пропагандисты обвинили украинцев в якобы расстреле военнопленных, что являюется военным преступлением. При этом захватчики первыми открыли огонь и потеряли статус военнопленных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУВойна России против Украины