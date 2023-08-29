Кремль приказал спецслужбам готовиться к новой попытке переворота, - СМИ

По словам источников из силовых и правительственных структур, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить "выступлений", подобных тому, что "Вагнер" организовал в конце июня.

"Танки, которые подошли на расстояние менее 200 км до Москвы, произвели незабываемое впечатление на Владимира Путина, правящего более двух десятилетий. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и не послушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму", - заявили источники.

По их словам, Кремль не сможет сохранить ЧВК "Вагнера" в нынешнем виде и ее расформируют.

"Многие члены "Вагнера" считают, что за гибелью Пригожина могут стоять власти. И власти не могут игнорировать такие риски", - сказал аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Как отмечается, через два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, требующий от "вагнеровцев" присягнуть на верность. Все члены внеармейских военизированных формирований, включая добровольческие батальоны и территориальную оборону, обязаны принять присягу перед государственным флагом и присягнуть защищать "конституционный строй".

"Путин хочет более жестко контролировать чвК "Вагнера", чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем", - отметил Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Бунт Пригожина

Напомним, боевики "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы.

Люди поздравляли наемников Евгения Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы.

Мятеж был подавлен в результате соглашения, заключенного через посредство президента Беларуси Александра Лукашенко.

Крушение самолета Пригожина в Тверской области

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 людьми на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там был Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин и еще несколько наемников.

Позже их смерть официально подтвердили в России.