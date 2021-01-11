Кремль тріумфує від купівлі Україною струму з АЕС в Білорусі, - нардеп

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Влада і ЗМІ Російської Федерації радіють від того, що Україна розпочала купувати електричну енергію з атомної електростанції (АЕС) в Білорусі.

Про це заявив народний депутат Михайло Бондар у Facebok.

"Навмисно вирішив подивитися, як у країні-агресорі реагують на купівлю Україною струму з їхньої АЕС в Білорусі. І от несподіванка - там тріумф, перемога радість і фанфари: "Беларусь энергетически завоевала Украину"; "Атомная энергетика Украины загнана под лошадь". Такі заголовки на кожному другому сайті - радості ворога немає меж", - зазначив нардеп.

Водночас українська влада відмовляється належним чином реагувати на злочинний імпорт, зазначає нардеп.

"В "Укренерго" кажуть "ми не можемо зупинити імпорт, треба зміни до закону". В НКРЕКП сьогодні сказали "ну ми зробили все що могли, не наш мопед". Новий міністр киває головою "так це проблема", але зрештою ніхто нічого не робить. Всі мовчать, держава платить мільйони агресору, наші шахтарі і енергетики готуються до скорочень", - зазначив Бондар.

За його інформацією, щодоби Україна купує у режиму Лукашенка 4 млн кВт годин електроенергії на 6 млн гривень.

"Такими темпами до кінця січня кожен українець заплатить Лукашенку і Кремлю за електрику 200 млн гривень. А що в цей час робить Зеленський? Де його реакція ? Ще в листопаді Лукашенко публічно витирав об Зеленського ноги, а тепер Зеленський дав добро купувати у Лукашенка струм. Ви думали це дно, а ні, знизу ще постукали", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.