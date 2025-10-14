Кремль хочет привлекать резервистов к боевым действиям против Украины, - ISW

В ведомстве отметили, что 13 октября российское правительство одобрило подготовленный Минобороны законопроект, по которому военнослужащие мобилизационного резерва могут выполнять оборонные задачи во время вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или командировок за пределами территории России.

Документ предлагает предоставить президенту РФ право призывать резервистов на специальные учения продолжительностью до двух месяцев.

В пояснительной записке отмечается, что изменения позволят России привлекать резервистов в мирное время и расширят действующее законодательство, которое сейчас позволяет такие действия только во время мобилизации или военного положения.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в понедельник заявил, что закон позволит Кремлю направлять резервистов за пределы страны, в частности в Сумскую и Харьковскую области Украины.