Кремль готовится к войне с Западом, и использует обострение между США и Европой, - ISW

Кремль продолжает продвигать фейковый нарратив о том, что страны ЕС и Украина якобы стремятся затянуть войну и обострить ситуацию. В Москве убеждены, что таким образом Россию пытаются отвлечь от долгосрочной подготовки к войне с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на экстренный саммит Европейского Союза, который прошел 6 марта в Брюсселе.

Она охарактеризовала инициативы ЕС по увеличению военных расходов и финансовой помощи Украине как "сознательно подпитывающие" эскалацию между Западом и Россией и назвала ЕС "милитаризованным союзом", который "одержим" идеей нанести стратегическое поражение России. По словам Захаровой, ЕС играет в "опасные геополитические игры" и "затягивает" возможность переговоров о прекращении войны.

"Комментарии Захаровой игнорируют постоянные усилия Кремля по сплочению внутренней поддержки войны в Украине и оправдывают долгосрочные усилия России по милитаризации российского общества, утверждая, что Россия ведет прокси-войну с Западом в Украине и должна готовиться к будущей войне с Западом", - констатируют в ISW.

Беларусь - партнер в будущей кампании

В Институте изучения войны также убеждены, что усилия России по укреплению своей группировки войск в Беларуси, расширению военного потенциала и милитаризации общества в долгосрочной перспективе отражают подготовку России к потенциальной будущей войне с Североатлантическим альянсом (НАТО).

В отчете напомнили, что в конце августа 2021 года Россия разместила в Беларуси несколько систем противовоздушной обороны С-300, а в сентябре 2021 года подразделения Воздушно-космических сил РФ начали наращивать свое военное присутствие в Беларуси, что также происходит в течение последних трех лет.

Кроме того, отмечают в ISW, Россия и Беларусь постоянно использовали Договор о создании Союзного государства для углубления своих двусторонних военных соглашений.

В ноябре 2024 года Россия обновила свою ядерную доктрину, расширив ядерный зонтик на Беларусь. В Кремле прямо заявили, что в случае агрессии против Беларуси, она может применить расположенное на территории этой страны тактическое ядерное оружие.

Признаки подготовки РФ к войне с Западом

В Институте изучения войны также отметили, что Россия проводит существенную реструктуризацию своих Вооруженных сил, развивает военную промышленность и гибридную войну. Это подчеркивает усилия Москвы по подготовке и, возможно, инициированию будущего конфликта с Западом.

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу в марте 2023 года объявил, что Вооруженные силы сформируют 14 новых военных дивизий, демонстрируя четкое намерение в ближайшие годы расширить свою армию. Россия пытается нарастить свой долгосрочный военный потенциал путем расширения и национализации своей оборонно-промышленной базы.

В то же время, различные европейские правоохранительные органы и органы власти констатировали, что Россия продолжает вести гибридную войну по всей Европе на протяжении большей части десятилетия. Об этом свидетельствует тот факт, что в апреле 2024 года РФ заставила несколько коммерческих самолетов повернуть назад после того, как нацелила на них устройства глушения GPS.

"Кремль, вероятно, продвигает этот нарратив, как часть своих усилий, направленных на обострение напряженности между Соединенными Штатами и Европой и подрыв более широкого западного альянса, поддерживающего Украину", - говорится в отчете ISW.