Кремль готовит на 9 мая "экскурсии" в РФ подростков с оккупированных территорий, - ЦНС

Ситуация на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения, Кремль на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ.

На днях в России началась активная подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления в период летних каникул.

В начале апреля в Украину с оккупированной территории вернули еще одного ребенка.

Офис генпрокурора расследует большое дело о геноциде России против украинцев.

О том, как захватчики проводят этнические чистки и куда депортируют украинцев, - в материале РБК-Украина.

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