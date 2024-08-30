Кремль формирует отряды теробороны для поддержки "освобождения" Курской области, - ISW

Аналитики убеждены, что формирование таких отрядов свидетельствует о нежелании российского диктатора Владимира Путина более серьезно противодействовать вторжению в виде мобилизации из-за рисков общественного недовольства либо масштабной передислокации войск, что сорвет наступательные операции России на востоке Украины.

Задание добровольческого отряда

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 29 августа объявил о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск" (БАРС - Боевой резерв российской армии, - ред.). По его словам, основной задачей формирования будет "обеспечение безопасности" в области во время вторжения и заселение приграничных населенных пунктов области в дальнейшем.

Смирнов отметил, что отряд будет сотрудничать с российскими военными и штабом контртеррористической операции, которые осуществляют надзор за текущими действиями России в Курской области, а также оказывать гуманитарную поддержку жителям приграничных населенных пунктов.

По словам губернатора, добровольцы подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат любое "необходимое" оружие для выполнения своих обязанностей. Власти Курской области опубликовали объявление о наборе в отряд 24 августа.

БАРС в Брянске и Белгороде

Представитель Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские власти также формируют отряды "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород", которые будут оказывать поддержку Северной группировке российских войск. По оценкам Саранцева, всего в состав трех отрядов войдет 4 921 доброволец.

"Формирование этих новых добровольческих отрядов соответствует стратегии Кремля, направленной на избежание передислокации в Курскую область опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях. Причиной является опасение замедления темпов российских наступательных операций на этих более приоритетных направлениях", - отмечают аналитики ISW.

Добровольцы - весомый ресурс

В отчете также считают, что Кремль в значительной степени полагается на призывников и нерегулярные силы, переброшенные с менее приоритетных направлений в Украине, для защиты от вторжения ВСУ в Курскую область.

В ISW напомнили, что Путин указал на желание в дальнейшем полагаться на российских добровольцев ("добробатов") для противостояния украинскому вторжению во время встречи 12 августа с российскими военными, силовиками и гражданскими должностными лицами. Диктатор намекал на готовность подписать контракты на прохождение военной службы среди будущих "добровольцев".

В отчете отмечается, что Путин последовательно рассчитывал на добровольческие и иррегулярные формирования для облегчения нехватки человеческих ресурсов во время войны. Он также избегал объявления всеобщей мобилизации или очередного раунда частичной мобилизации, которые были бы невероятно непопулярными среди российского общества.

Непопулярная мобилизация

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Путин "почти наверняка крайне не желает объявлять всеобщую мобилизацию".

"Российский лидер, вероятно, будет продолжать полагаться на нерегулярные формирования для борьбы с украинским вторжением в Курскую область, пока российские наступательные операции на востоке Украины не достигнут кульминации. Тогда Путин может рассмотреть возможность переброски более боеспособных российских сил с этих направлений, чтобы оттеснить украинские подразделения обратно за границу", - говорится в отчете ISW.

ВСУ продвинулись возле Суджи, но потеряли Коренево

На днях Вооруженные силы Украины несколько продвинулись к северу от города Суджа, тогда как российские войска отбили некоторые другие районы области.

Обнародованные 29 августа геолокационные кадры демонстрируют, что украинские военные дошли до Нижней Паровой (к северу от Суджи) и продвинулись в северо-западную часть населенного пункта. Дополнительные кадры показали, что россияне, вероятно, отбили село Уланок к юго-востоку от Суджи и восточную часть поселка Коренево.

ВСУ продолжали атаковать возле Кореневого, Комаровки (юго-запад от Кореневого), Кремневого (восток от Кореневого), Любимовки (юго-восток от Кореневого), Леонидовки (северо-запад от Суджи), Малой Локны и Русского Поречного (оба к северу от Суджи), Мартыновки (северо-восток от Суджи), а также в пределах Борки (юго-восток от Суджи).

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают штурм Кореневого, пытаясь создать путь на Рыльск (к северо-западу от Кореневого).

Сообщается, что вблизи Кореневого воюют подразделения российского оперативно-тактического соединения "Каскад" (бывшего "Министерства внутренних дел" "Донецкой Народной Республики", которое, по сообщениям, подчинено Росгвардии). Хотя по другим сообщениям, российское военное командование ранее распустило это соединение.