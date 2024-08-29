Россия не вернет контроль над Курской областью, пока не покинет Украину, - The Hill

Как пишет издание, учитывая краткосрочный характер предыдущих операций, многие поспешили отбросить маневр ВСУ как безрассудную авантюру. Но по мере развертывания кампании становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, застав неожиданно российские войска.

Воздействие операции в Курской области заметно далеко за пределами поля боя, ведь это указывает на беспорядок внутри Кремля. И теперь фокус российского командования сместился с Украиной на все более хрупкое удержание власти.

По мнению The Hill, успех Украины взорвал моральный дух среди российских военных. России также требуется больше войск, если она хочет отвоевать свои территории. Но этого не получится сделать, если РФ не оставит свои позиции в Украине или не отправит в Курск области молодых призывников. Но их отправка на войну является политически сложной задачей в свете предыдущего обещания российского диктатора Владимира Путина не отправлять их в Украину.