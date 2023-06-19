Кремль не достиг ни одной стратегической цели в войне против Украины, - МИД Польши

Глава МИД подчеркнул, что с начала войны в Украине страны Запада задают себе вопросы: о ее конце, о значении ядерного шантажа со стороны лидера России.

"Хотя эти вопросы остаются без ответа, следует отметить, что пока ни одна стратегическая цель Кремля не достигнута, но война повлияла на беспрецедентное сотрудничество между Украиной и НАТО", - заявил он.

Министр подчеркнул, что в ситуации агрессии против Украины страны Запада оказались едиными и солидарными, а НАТО - альянсом сильнее и важнее, чем когда-либо прежде.

Рау отметил важность решимости, которую в этой ситуации проявляют страны, которые противостоят российской агрессии, и важность поддержки Украины: военной, политической и гуманитарной.

Глава МИД также подчеркнул, что следует помнить, что война в Украине вызывает долгосрочные негативные явления, которые влияют на весь мир, такие как рост инфляции, проблемы на продовольственном рынке, на транспортировку грузов, повышение стоимости сырья и увеличение миграции.

Россия выполнила цели "СВО"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы выполнила задачу так называемой "спецоперации", а именно "демилитаризировала" Украину.

Пытаясь объяснить свое заявление, он сказал, что Украина все меньше использует свое оружие и больше полагается на вооружение, которое ему предоставляют страны Запада.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль и сам Путин даже поражение в войне против Украины продаст россиянам победу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.