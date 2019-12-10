Кремль допускає зміну нормандського формату

Кремль не виключає можливості зміни нормандського формату. Про це повідомив представник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

В Кремлі не виключають можливості зміни нормандського формату, про який говорив президент України Володимир Зеленський, але тільки "узгоджуючи з усіма учасниками".

РосЗМІ пишуть, що на нормандському саміті велика частина питань стосувалася "ДНР" і "ЛНР", які представлені на переговорах не були".

Відзначимо, вчора відбулася нормандська зустріч і окремо двосторонні переговори Зеленського і Путіна. Сторони обговорювали ситуацію на Донбасі і газові питання.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Рон Джонсон заявив, що США обов'язково повинні брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Крім того, повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Америка розглядає цю пропозицію.

Раніше Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.