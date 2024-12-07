Кремль добивается, чтобы США взаимодействовали с РФ на выгодных для нее условиях, - ISW

В обнародованном 5 декабря интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль хочет "нормальных" отношений с Соединенными Штатами, и повторил давние кремлевскую риторику, пытаясь обвинить США и НАТО в подрыве отношений с Россией.

В ISW обратили внимание, что заявления Лаврова в значительной степени совпадали с тезисами российского диктатора Владимира Путина, которые он произнес 7 ноября и которые также призывали к перезагрузке отношений между США и Россией на российских условиях.

Лавров также отметил, что Кремль по-прежнему не намерен вести переговоры на любых условиях, кроме своих собственных. Он также ложно заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине на основе Устава ООН.

В ISW напомнили, что все это несмотря на то, что Москва продолжает нарушать Устав ООН, ведя свою незаконную захватническую войну против Украины, нарушая украинский суверенитет, территориальную целостность и предыдущие договоры России с Украиной.

В то же время, Лавров отверг любую идею вывода российских войск из оккупированной Украины и ложно заявил, что Россия не пытается "истребить" украинский народ.

"Заявления Лаврова являются частью постоянных усилий Кремля, направленных на формирование американской внешней политики так, чтобы США взаимодействовали с Россией на выгодных для Кремля условиях. При этом Путин не предлагает никаких уступок в пользу Соединенных Штатов и не уступает ни одной из максималистских целей Кремля как в Украине, так и во всем мире", - говорится в отчете ISW.