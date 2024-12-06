Никого не обманет. Глава МИД Норвегии высмеял выступление Лаврова в ОБСЕ

Российская Федерация (РФ) во время вторжения в Украину нарушила ключевые принципы международных отношений. Выступление главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова во время заседания Совета министров ОБСЕ напоминает "свидетельство из параллельной вселенной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте.

По словам Эйде, Россия нарушила каждый из принципов Хельсинкского заключительного акта и Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

"Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", - заявил министр.

В контексте вышеупомянутых принципов, как добавил Эйде, слова Лаврова похожи на "показания из параллельной вселенной".

В частности отметил, что союзники Киева поддерживают Украину в ее борьбе за собственную независимость, а также принципы, которые все разделяют.

Заседание ОБСЕ

С 4 по 5 декабря на Мальте проходило 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время заседания также лично присутствовал и Лавров. Это была его первая поездка на территорию страны-члена Европейского союза (ЕС) после начала полномасштабной войны на территории Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, не слушал выступление Лаврова, поскольку покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед началом речи российского коллеги. Его примеру последовали несколько иностранных министров и дипломатов.