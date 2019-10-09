В Кремінному відбулися сутички, є постраждалі

В Кремінному на контрольно-пропускному пункті сталась сутичка між громадянами та правоохоронцями. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник Головного управління Нацполіції у Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, через блокпост намагалися прорватися громадяни без пред'явлення документів та перевірки транспортних засобів.

"На блокпосту в Кремінній Луганській області відбулась сутичка між правоохоронцями та громадянами, які намагались прорватись через блокпост без пред'явлення документів та перевірки траснпортних засобів. Це дорога з Донецької області в Луганську. Для того, щоб їх пропустити спочатку потрібно пред'явити документи та транспортний засіб для огляду, що не сподобалось громадянам ", - повідомила Погукай.

Як зазначила речниця, під час сутички постраждав правоохоронець.

"Є постраждалий правоохоронець. Він доставлений в лікарню з травмами середньої тяжкості. Відкрили провадження за статею 345 часть 2 ККУ "Умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням службових обов'язків", - заявила Погукай.

За її словами, правоохоронець отримав травму під час спроби громадян проїхати автомобілем через блокпост.

"Здається, що в нього перелом ноги" , - додала вона.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що облаштування позицій для розведення військ в Золотому ще не готове в повному обсязі, а в Петровському позиції підготовлені на 98%.