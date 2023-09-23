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В Кременчуге уточнили количество пострадавших из-за ракетного удара

Кременчуг, Суббота 23 сентября 2023 13:19
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В Кременчуге уточнили количество пострадавших из-за ракетного удара Фото: в Кременчуге уточнили количество пострадавших из-за ракетного удара (facebook.com/vitalii.maletskyi.official)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в результате ракетного удара россиян по Кременчугу Полтавской области увеличилось. Среди травмированных есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого в Facebook.

Он отметил, что на месте ракетный удар завершились поисковые работы. В результате российской атаки погиб один человек. Пострадали 32 человека, в том числе трое детей. 16 человек госпитализированы.

"В результате ракетной атаки на наш город взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части Кременчуга. Выбиты окна, повреждена кровля, кое-где есть разрушение отделки фасадов", - отметил Малецкий.

Сейчас в Кременчуге работает специальная комиссия, которая проводит обследование и фиксирует повреждения.

Фото: в Кременчуге уточнили количество пострадавших из-за ракетного удара (facebook.com/vitalii.maletskyi.official)

Обстрел Кременчуга

В пятницу, 22 сентября, в Кременчуге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в городе.

Местные власти вчера сообщали, что в результате атаки погиб один человек, а 31 человек получил ранения.

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