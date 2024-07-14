В Кременчуге с роддома пропал младенец, его ищет вся полиция области
В Кременчуге исчез новорожденный младенец из перинатального центра. Полиция Полтавской области разыскивает ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
В ведомстве отметили, что на розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.
Если у кого-то есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, в Нацполиции призвали немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по следующим номерам:
- +380 (98) 739 26 30;
- +380 (98) 189 99 44;
- +380 (99) 793 35 04 или 102
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