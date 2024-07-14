ua en ru
Вс, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кременчуге с роддома пропал младенец, его ищет вся полиция области

Воскресенье 14 июля 2024 20:58
UA EN RU
В Кременчуге с роддома пропал младенец, его ищет вся полиция области Фото: шеврон "Полиция" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Кременчуге исчез новорожденный младенец из перинатального центра. Полиция Полтавской области разыскивает ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что на розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

Если у кого-то есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, в Нацполиции призвали немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по следующим номерам:

  • +380 (98) 739 26 30;
  • +380 (98) 189 99 44;
  • +380 (99) 793 35 04 или 102

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве погиб 7-летний мальчик, который лечился в "Охматдете". Во время ракетного удара РФ он находился в детской больнице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Национальная полиция
NEWS
Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога
Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США