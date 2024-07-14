У Кременчуці з пологового зникло немовля, його шукає вся поліція області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України

Якщо у когось є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчини, в Нацполіції закликали негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за наступними номерами:

У відомстві зазначили, що на розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві загинув 7-річний хлопчик, що лікувався в "Охматдиті". Під час ракетного удару РФ він перебував у дитячій лікарні.

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