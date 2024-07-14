У Кременчуці з пологового зникло немовля, його шукає вся поліція області
У Кременчуці зникло новонароджене немовля з перинатального центру. Поліція Полтавської області розшукує дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України
У відомстві зазначили, що на розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.
Якщо у когось є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчини, в Нацполіції закликали негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за наступними номерами:
- +380 (98) 739 26 30;
- +380 (98) 189 99 44;
- +380 (99) 793 35 04 або 102.
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