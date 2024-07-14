ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кременчуці з пологового зникло немовля, його шукає вся поліція області

Неділя 14 липня 2024 20:58
UA EN RU
У Кременчуці з пологового зникло немовля, його шукає вся поліція області Фото: шеврон "Поліція" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Кременчуці зникло новонароджене немовля з перинатального центру. Поліція Полтавської області розшукує дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України

У відомстві зазначили, що на розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

Якщо у когось є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчини, в Нацполіції закликали негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за наступними номерами:

  • +380 (98) 739 26 30;
  • +380 (98) 189 99 44;
  • +380 (99) 793 35 04 або 102.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві загинув 7-річний хлопчик, що лікувався в "Охматдиті". Під час ракетного удару РФ він перебував у дитячій лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук Національна поліція
NEWS
Окупанти похизувалися обстрілом України бомбою ФАБ-3000. У Зеленського звернулись до Заходу
Окупанти похизувалися обстрілом України бомбою ФАБ-3000. У Зеленського звернулись до Заходу
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США