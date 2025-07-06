В Кременчуге ограничено движение троллейбусов после удара РФ: как изменили маршруты
В Кременчуге 6 июля временно изменили схему движения общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кременчугский городской совет и "Кременчуг Today".
Как сообщили в городском совете, троллейбусы по всем маршрутам, кроме тех, которые направляются в Крюков, сейчас останавливаются на конечной остановке "Крюковский мост".
Временно запрещено движение транспорта до Речного вокзала. В связи с этим троллейбусы пока не курсируют до этого пункта назначения.
Также приостановлено движение автобусного маршрута №15. В горсовете уточнили, что соответствующие ограничения временные.
О восстановлении полноценного движения будет сообщено дополнительно.
Атака на Кременчуг
В воскресенье, 7 июля, утро в Кременчуге началось с дроновой атаки РФ. Российские беспилотники атаковали город.
"Сегодняшнее воскресное утро в Кременчуге началось не с тишины и покоя, а с вражеской атаки. В то время, когда кременчужане мирно занимались своими делами - отдыхали, готовили завтраки, шли в церковь, гуляли с детьми - наш город был коварно и подло атакован", - написал Малецкий.
Все экстренные и коммунальные службы уже работают на месте удара, помогают пострадавшим и ликвидируют последствия.
Что делать, если ваше жилье повреждено
Городские власти опубликовали алгоритм действий для тех, чье имущество пострадало в результате атаки.
Подать заявление в полицию
- Обратиться в Кременчугское райуправление (ул. 29 Сентября, 6) или по телефону 102.
- Иметь при себе копии: паспорта, идентификационного кода, документов на собственность, техпаспорта и фото повреждений.
- Заявление можно подать позже.
Сообщить о повреждениях
- Через портал "Дія";
- Или в ЦНАП (услуга 42-11).
- Если недвижимость не зарегистрирована - подать заявление (услуга 55-09) или обратиться в Департамент госрегистрации (ул. Игоря Сердюка, 27).
Подать заявление на компенсацию
- Через "Дія";
- Или в ЦПАУ (услуга 42-15).
- Нужен спецсчет в банке-участнике программы еВідновлення.
ЦНАП работает по адресам:
- ул. Покровская, 14.
- ул. Героев Украины, 11А.
- ул. И. Приходько, 90.
Телефоны для справок:
- 096 097 1588, 050 255 1588
- Служба помощи мэра - 15-63 (круглосуточно).
Напомним, что сегодня, 6 июля, около 9:30 в Кременчуге прогремела серия взрывов.
Российская армия попала в здание Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.